UFFICIALE - La Roma annuncia: Manolas è azzurro! Preso per 36 mln

"L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kostas Manolas". Questa la nota ufficiale con cui la Roma rende nota l'ufficialità del passaggio in azzurro del difensore greco. "Il calciatore greco si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro", rivela la Roma. "Manolas, arrivato nella Capitale nell’estate del 2014, ha totalizzato in giallorosso 206 presenze segnando 8 reti. Il Club augura a Kostas le migliori fortune per il futuro", conclude il comunicato .