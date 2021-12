UFFICIALE - Osimhen salta la Coppa d'Africa! La Nigeria lo comunica aggiornando i convocati

Ora è ufficiale: Victor Osimhen salta la Coppa d'Africa. Al suo posto ci sarà Henry Onyekuru. La notizia rimbalzata ieri dall'Africa trova conferme ufficiali: per la sua positività, il ct ha scelto di sostituirlo - su richiesta del calciatore - e dunque il centravanti azzurro non partirà per il Camerun. Ecco il nuovo elenco dei convocati senza il suo nome: