UFFICIALE - Sassuolo, i convocati per Napoli: out Djuricic, Caputo e Berardi. Recupera Defrel

In vista del match di domani contro il Napoli, il Sassuolo ha diramato la lista dei convocati per la sfida del San Paolo. Magnanelli, Schiappacasse e il lungodegente Romagna indisponibili, così come Toljan e Haraslin (entrambi positivi al coronavirus). Assenti dell'ultima ora i big Berardi, Djuricic e Caputo. Recuperato invece Defrel. Di seguito i calciatori scelti dall'allenatore Roberto De Zerbi.

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati, Vitale. Difensori: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Rogerio Centrocampisti: Bourabia, Locatelli, Lopez, Obiang, Steau, Traoré. Attaccanti: Boga, Defrel, Raspadori