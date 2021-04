UFFICIALE - Sospiro di sollievo per il Napoli: Insigne, Meret e Di Lorenzo negativi al Covid-19

Sospiro di sollievo per il Napoli. Dopo il mini-focolaio scoppiato in Nazionale c'era un po' di apprensione per le condizioni di Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo, i tre calciatori azzurri convocati da Roberto Mancini per le qualificazioni ai Mondiali e rientrati stamattina presto a Napoli.

IL POST - Svolto subito il tampone, è arrivato l'esito e, per fortuna, le buone notizie per il club azzurro. "Sono negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, questa mattina all’alba, ai tre nazionali azzurri Insigne, Meret e Di Lorenzo". Questo il post pubblicato dalla società partenopeo su Twitter dopo il ritorno dei Nazionali di Mancini.