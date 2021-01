UFFICIALE - Tamponi a mezzanotte e nessun altro positivo dopo Fabian: Napoli-Fiorentina non cambia orario

Dopo la positività di Fabian Ruiz, constatata nel giorno di ieri e il rischio slittamento del fischio d'inizio contro la Fiorentina, è arrivato il responso di tutti gli altri tamponi in casa Napoli e non sono stati ravvisati nuovi casi di infezione. Per questo, dunque, la gara di oggi non slitterà: si gioca alle 12:30, come da calendario. Ecco il comunicato del club azzurro in merito ai tamponi: "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati a mezzanotte ai componenti del gruppo squadra".

