UFFICIALE - Tegola Mario Rui: l'entità dell'infortunio subito con la SPAL non è lieve, il bollettino medico

Prima tegola per Rudi Garcia al Napoli. L'allenatore francese perde Mario Rui per il ritiro di Castel di Sangro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima tegola per Rudi Garcia al Napoli. L'allenatore francese perde Mario Rui per il ritiro di Castel di Sangro e bisognerà valutarlo anche per l'avvio di campionato. Il terzino sinistro, uscito prima dell'intervallo nel test con la SPAL, ha riportato una distrazione di primo grado al retto femorale. Di seguito il bollettino medico pubblicato dal club:

"Gli esami strumentali effettuati a Mario Rui, in seguito all’infortunio rimediato nel corso dell’amichevole Napoli-Spal, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del retto femorale destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".