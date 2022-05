ULTIM'ORA Sky - Ostigard-Napoli, avviata trattativa col Brighton: ultimi dettagli da definire

Secondo il sito dell'esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio tra i nomi per la difesa azzurra, si fa largo quello di Leo Østigard.

Dopo il ritorno in Inghilterra di Tuanzebe per fine prestito, il Napoli si guarda intorno alla ricerca del quarto centrale di difesa. Secondo il sito dell'esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, tra i nomi per la difesa azzurra si fa largo quello di Leo Østigard, difensore norvegese tornato, dopo il prestito, dal Genoa al Brighton. Il Napoli ha avviato una trattativa con il Brighton: sul tavolo 3mln più bonus con percentuale rivendita, ma ancora devono essere definiti gli ultimi dettagli, riguardanti proprio i bonus e le percentuali. Dettagli che saranno definiti presto nei prossimi incontri, infatti le parti si risentiranno nuovamente per trovare un accordo sugli ultimi numeri da quadrare.