Ultim'ora Ultime di formazione Sky: tentazione per Conte, Politano può essere il grande sacrificato

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno ha riferito le ultime di formazione in vista di Roma-Napoli: "C'è la tentazione, forse anche un po' l'idea, di riproporre di fatto lo stesso undici visto col Qarabag. Poi evidentemente cercando un po' di sistemarla, di aggiustarla, cercando gli equilibri giusti come piace a Conte, anche sull'avversario. Però il sistema dovrebbe essere quello, 3-4-3, 3-4-2-1, con le scelte praticamente obbligate in mezzo al campo, con McTominay e Lobotka che sono le uniche soluzioni, considerando gli infortuni lunghi ancora di De Bruyne, Anguissa e anche Billy Gilmour, del quale raccontavamo che c'è la probabilità alta che possa ad un intervento per curare la pubalgia.

Di Lorenzo e Olivera sugli esterni e poi ancora il tridente con Neres, esploso nelle ultime due partite, con una continuità di atteggiamento e di prestazioni che non sempre ha avuto. Lui solitamente va un po' a fiammate, invece nelle ultime due assoluto mattatore. Lang, del quale comincia a vedersi qualche segnale incoraggiante, e poi Hojlund. Il danese ritrova Gasperini, l'allenatore che l'ha cresciuto, l'ha svezzato prima, poi di lanciarlo nel grande calcio con quell'operazione da 80 milioni con la United. Quell’Hojlund che da 5-6 partite non va in gol, ma che ha la fiducia assoluta di Antonio Conte. Fosse così, il grande sacrificio sarebbe ancora Politano, che è sempre stato centrale nelle scelte di Conte, ma che evidentemente in questo momento paga un po' dazio per l'esplosione di Neres e per lo slancio di Lang. Recupera Spinazzola, per il resto domani la rifinitura”.