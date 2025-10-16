Verso Torino-Napoli: c'è la notizia su Buongiorno e Politano
Tra due giorni si torna in campo contro il Torino. Conte alle prese con rientri, assenze e una formazione da costruire. Segnali incoraggianti arrivano soprattutto da Buongiorno e Politano. Il difensore non gioca dalla gara col Pisa, ma da qualche giorno lavora con il gruppo e ha superato i test fisici. L'esterno, invece, ha smaltito in fretta il problema muscolare accusato contro il Genoa prima della sosta. Entrambi vanno verso la convocazione, anche se l'impiego dal primo minuto resta difficile. Assenti sicuri Lobotka, Rrahmani e Contini. In porta il solito dubbio tra l'ex di turno, Milinkovic-Savic e Meret. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
