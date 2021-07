VIDEO - Lozano rassicura i tifosi: "Grazie a Dio sto bene"

Hirving Lozano ha scelto i social per tranquillizzare i tifosi dopo il terribile infortunio in Messico-Trinidad e Tobago. L'attaccante del Napoli, in compagnia della moglie e con il collare per la cervicale, sorride nella camera dell'hotel dopo i risultati negativi della risonanza magnetica. Queste le sue parole: "Grazie a Dio sto bene, grazie a tutti voi per i messaggi di sostegno. Un forte abbraccio a tutti". Di seguito il filmato postato in una 'storia' Instagram.