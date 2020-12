VIDEO TN - ADL alla stazione Mostra-Maradona: "Che emozione ripercorrere la storia dal 1926! Sul rinnovo Gattuso e ko Osimhen..."

All'inaugurazione della stazione Mostra-Maradona, che porta allo stadio Maradona, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato ai giornalisti presenti: "E' stata una sensazione straordinaria passeggiare qui sotto, dove si ripercorre la storia del club dal 1926 ad oggi, resa ancora più gloriosa da questa stella che purtroppo è caduta che è Maradona, che campeggia con la corona come un Re tra i vari murales. Un grazie a chi ha avuto l'idea, manca purtroppo Ferlaino che verrà aggiunto (il responsabile mostra il luogo dove verrà esposto di fianco a Diego, ndr), ma poi verrà aggiunto anche Osimhen (era presente, ndr) che è l'astro del futuro, rappresenta il futuro visti i 5 anni più uno.

Rinnovo Gattuso? Ci siamo messi d'accordo un mese e mezzo fa, il tempo di passare i contratti ai suoi legali in Portogallo. Ma ci siamo stretti la mano, era solo da mettere nero su bianco le negoziazioni.

Ricorso al Coni? Lo abbiamo presentato ieri, aspettiamo con tranquillità e serenità il giudizio del terzo grado.

Quanto è arrabbiato per Osimhen? Voi lo sapete come la penso sulle nazionali. Quando uno offende le tifoserie di tutto il mondo che trepidano per chi li rappresenta tutta la settimana, qualcosa che è una panacea a tutto lo schifo che vivono in settimana ad un lavoro che non amano o una famiglia che non li ripaga, poi dicono che li mandano in giro per il mondo per partite inutili, anche amichevoli, e col rischio contagio. Chi è all'Uefa e alla Fifa non capisce l'organizzazione anche a livello imprenditoriale, non sono all'altezza. Prima di andare a dormire si interrogano se hanno fatto una cavolata? Perché il calcio non si moderna? Col virus cambia tutto, cambierà tutta la nostra vita e bisogna cambiare anche le regole.

Stadio dedicato a Maradona? L'avevo detto anche negli anni passati, anche uno stadio nuovo era da dedicare a Maradona, poi è venuto a mancare a De Magistris che ha avuto il sentimento corretto per dedicargli".