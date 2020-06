VIDEOGALLERY - Festa Coppa Italia per tutto il Napoli: cori anti-Juve e celebrazioni per Callejon

In un noto locale di Via Manzoni s'è svolta la cena di squadra per festeggiare la vittoria della Coppa Italia. Atmosfera bellissima per gli azzurri, con le rispettive compagne, ma anche lo staff, la dirigenza ed il presidente ADL. Di seguito alcuni video, che circolano sui social, con O' surdat nammurato cantato da tutto il gruppo, ma anche cori anti-Juve ed il taglio della torta tricolore con le celebrazioni per Josè Callejon che evidentemente ha comunicato ai compagni che andrà via.