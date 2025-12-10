Youth League, Benfica-Napoli 1-0 (Silva 29'): azzurrini in svantaggio
46' - Napoli subito aggressivo
13.06 - Tutto pronto per la ripresa del match
12.47 - Fine primo tempo dunque a Lisbona. Azzurrini sotto ed in questo momento fuori dalla Youth League.
46' - Dopo 1' minuto di recupero, termina il primo tempo di Benfica-Napoli
45' - Entriamo nel recupero
37' - Contropiede Napoli, Prisco fermato sul più bello in fuorigioco
34' - Serve una reazione immediata degli azzurrini
29' - GOL DEL BENFICA! 1-0. Gonçalo Moreira trova perfettamente il tap-in di Francisco Silva che sblocca la gara
26' - Eduardo Fernandes era riuscito a scappare alla difesa di De Chiara che è stato costretto a commettere fallo.
24' - Gara molto spezzettata, diverse le infrazioni commesse dalle due squadre.
19' - Destro di Barido, sicuramente uno dei più ispirati in questo inizio gara
17' - Questo risultato qui non basterebbe al Napoli per passare il turno: gli azzurrini costretti alla vittoria.
13' - Palla deviata di nuovo in corner.
13' - Primo calcio d'angolo a favore del Napoli: batterà Cimmaruta
11' - Destro di Gonçalo Moreira, Spinelli devia senza difficoltà.
9' - Primo ammonito della gara: Genovese entra aggressivo su Gonçalo Moreira.
6' - Primo tentativo della gara, destro di Barido facilmente intuito da Diogo Ferreira
3' - Calcio di punizione per l'intervento falloso di Garofalo su Gil Neves
12.01 - COMINCIA BENFICA-NAPOLI!
11.59 - Ingresso in campo delle squadre
11.55 - Tutto pronto per l'inizio della gara
11.45 - Le squadre rientrano negli spogliatoi.
11.25 - Il Napoli si gioca tutto in questi ultimi 90', con una vittoria sarebbe qualificazione alla fase finale della Youth League
11.20 - Squadre in campo per l'inizio della fase di riscaldamento della gara.
11.00 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:
Benfica (4-3-3): Diogo Ferreira; Banjaqui Oliveira, Rui Silva, Semedo; Gil Never, Quintas Moreira; Fernandes, Francisco Silva, Coletta. A disposizione: Lopes, Duarte Soares, Ricardo Neto, Tomás Soares, Miguel Figueiredo, Umeh, Stevan Manuel, Anisio Cabral, João Afonsa
Napoli (3-5-2): Spinelli; De Chiara, Gambardella, Garofalo; Olivieri, Cimmaruta, Prisco, Genovese Smeraldi; Anic, Baridò. A disposizione: Pugliese, De Martino, Zappettini, Palomba, Marotta Chiummariello, Esposito, lovine
Sesta ed ultima giornata di Youth League, il Napoli affronta in trasferta il Benfica ed è alla ricerca di una storica qualificazione alla fase finale. I padroni di casa, già certi della qualificazione, si godono i 12 punti in classifica e ospiteranno gli azzurri alle ore 12.00. Segui con TuttoNapoli la diretta testuale del match!
