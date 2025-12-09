Sabatini controcorrente: "La Juve ha giocato bene, ma il Napoli è formidabile"

vedi letture

Il dirigente Walter Sabatini, nel suo editoriale su Cronache di Spogliatoio, ha parlato anche di Napoli-Juventus 2-1: "La Juventus domenica mi è piaciuta. Intravedo la fase di Spalletti. Ha giocato bene contro un Napoli formidabile. L'1-1 era un risultato importante, ma prende gol su errore del migliore in campo: McKennie. Dei nuovi quello che mi piace di più è Zhegrova, è sfacciato, ha coraggio. Ma non ho ben capito la sostituzione di Yildiz, perché è il vero campione della squadra. Il gol è stata una pennellata di Botticelli. Affonda sempre l'azione, ha coraggio: è un devastatore.

Inter? Chivu è un personaggio da preservare. Ha sempre un bel sorriso aperto, reale, che gli viene da dentro, non di facciata. Ha un piacere enorme a fare questo lavoro e a farlo per l'Inter. È assolutamente professionale, ma disincantato, non si fa prendere dai sentimenti in eccesso. È un allenatore forte, con una capacità di analisi enorme. L'Inter è sempre ripartita, ma non è facile a Milano gestire le sconfitte. Chivu ha fatto una rivoluzione gentile, ha capito che arrivare e distruggere tutto poteva essere tragico. E oggi ha una squadra concreta. È stato umile e analitico: trasferisce le idee, non le impone. E la squadra è molto partecipe".