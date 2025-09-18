Rileggi live Youth League, Manchester City-Napoli 2-0 (Samba 50', Heskey 96'): azzurrini sconfitti

Non sfigura ma esce comunque sconfitto il Napoli U19 dalla prima sfida di Youth League contro il Manchester City: mai davvero dentro la gara gli azzurrini, apparsi impauriti e poco decisi in diverse scelte di gioco. A decidere è la rete di Samba al 50' dopo una prolungata azione culminata con un magnifico sinistro ed il calcio di rigore di Heskey nel finale. Diverse le potenziali occasioni per i giovanissimi guidati da Rocco ma la poca convinzione non ha portato al pari.

96' - RADDOPPIO CITY! Heskey non sbaglia dagli 11 metri

95' - RIGORE PER IL CITY! Gambardella commette fallo su R. Heskey in area di rigore.

90' - 6' di recupero

80' - Entriamo nel finale del match: risultato ancora in bilico, l'impressione è che la difesa del City non sia così impenetrabile.

72' - Gioco fermo a Manchester: due calciatori del City a terra, necessarie le cure mediche

70' - Cambio anche nei padroni di casa: fuori McAidoo, dentro McDonald

65' - Occasionissima Napoli ma D'Angelo non trova la porta! Cross dalla destra che attraversa tutta l'aria di rigore, D'Angelo aggancia il pallone e con il sinistro lascia partire un sinistro altissimo.

58' - Fuori anche De Martino, dentro Cimmaruta

56' - R. Heskey non trova la porta dopo un doppio dribbling.

55' - Fuori Esposito, dentro Saviano. Cambio in attacco per il Napoli

53' - Reagisce il Napoli: doppia chance per gli uomini di Rocco, prima Anic prova con il sinistro al termine di un contropiede, poi Lo Scalzo dai 30 metri lascia partire un forte sinistro che impegna Brits.

50' - GOL DEL MANCHESTER CITY! Samba con un sinistro magico batte Pugliesi: prolungata l'azione del City che porta Samba in area di rigore a sganciare un preciso sinistro che batte Pugliesi. Padroni di casa avanti

46' - R. Heskey conclude in porta ma Pugliesi è ancora reattivo e respinge!

17.05 - Riparte il match

45' - FINISCE LA PRIMA METÀ DI GARA

40' - Cartellino giallo per De Luca.

38' - OCCASIONE CITY! Bellissima parata di Pugliese sul colpo di testa violentissimo di Braithwaite che si era liberato dalla marcatura su calcio di punizione.

32' - Oboavwoduo non trova la porta, bel destro che però è alto e termina fuori dallo specchio della porta

29' - Ammonito Iovine, l'attaccante ha calciato in porta nonostante l'interruzione dell'arbitro

26' - Ammonito Noble, brutto fallo a centrocampo nel tentativo di fermare un contropiede azzurro

23' - Sinistro debole di Oboavwoduo, Pugliese para facilmente

21' - Punizione pericolosa dai 20m per il City.

15' - Destro di Samba che termina alto

10' - Gara a senso unico per ora, si gioca in una sola metà campo.

4' - Approccio super aggressivo dei padroni di casa, piede sull'acceleratore e dominio del possesso

3' - Ammonito D'Angelo, brutto fallo su Fapetu

1' - É inizita Manchester City - Napoli, la prima gara di Youth League

15.59 - Napoli che attaccherà da destra verso sinistra nel primo tempo.

15.58 - Squadre in campo

15.45 - Terminata la fase di riscaldamento delle due squadre. Manca sempre meno all'inizio dell'avventura in Youth League degli azzurrini

15.20 - Sono ufficiali le scelte dei due allenatori:

Manchester City: Brits, Headley, Noble, Braithwaite, McFarlane, Fapetu, McAidoo, Samba, Sangare, Oboavwoduo, R. Heskey

Napoli: Pugliese; Caucci, Gambardella, De Luca; Olivieri, Anic, Prisco, De Martino, D'Angelo; Iovine, Esposito. All. Rocco

Ha inizio oggi il cammino europeo dei giovanissimi azzurrini nel torneo Youth League: subito una prova difficilissima con l'academy del Manchester City che alle 16:00 affronterà il Napoli di mister Rocco.

Ad arbitrare la gara il giovane fischietto svedese Joakim Östling. Per molti azzurrini in rosa è l'esordio in una competizione europea: ricordiamo che il Napoli U19 affronterà le stesse 8 avversarie del Napoli prima squadra, partendo proprio dal lato blue di Manchester.