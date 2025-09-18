Portiere e terzino sinistro: la scelta definitiva di Conte per il City

"Alex Meret ha recuperato, è saltato a bordo del charter decollato ieri da Capodichino e oggi dovrebbe anche ritrovare il suo posto in campo". Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola con le ultime di formazione in vista del debutto di questa sera del Napoli contro il City. Meret recuperato e dunque subito titolare. "Dal primo minuto: dopo aver saltato la partita di sabato con la Fiorentina per un affaticamento muscolare rimediato alla vigilia, nel corso della rifinitura, il portiere dovrebbe giocare da titolare la prima notte di Champions del Napoli. Dunque Alex favorito su Milinkovic-Savic, al debutto al Franchi ma a quanto sembra non ancora candidato all’esordio assoluto in Champions".

Per il resto, come si legge sul quotidiano, Di Lorenzo a destra e Spinazzola avviato alla terza consecutiva a sinistra: Spina ha ben figurato con il Cagliari e contro la Viola è stato tra i migliori, con tanto di assist per Hojlund, e per la sfida con il City è favorito rispetto a Olivera. Dunque risolto anche il rebus a sinistra e la formazione di fatto è fatta. Aspettando le scelte ufficiali.