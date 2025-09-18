Ultim'ora Sorpresa in porta, Sky: Milinkovic-Savic in vantaggio su Meret

La redazione di Sky Sport a poche ore dal fischio d'inizio di Manchester City-Napoli, in programma questa sera, fa il punto sulle ultime di formazioni e spiega che in porta, nonostante il pronto recupero, Meret potrebbe far spazio ancora una volta a Milinkovic-Savic, titolare già sabato al Franchi contro la Fiorentina. L'altro ballottaggio è quello a sinistra tra Olivera e Spinazzola, ricordando che comunque c'è anche Gutierrez che molto presto farà il suo esordio in maglia azzurra.

"Conte ritrova Meret, che ha smaltito l'affaticamento, ma a spuntarla nel ballottaggio dovrebbe essere Milinkovic-Savic. Dubbio è a sinistra tra Spinazzola e Olivera. Recuperato Beukema dopo l'influenza. In attacco ancora Hojlund. Guardiola col quartetto Foden-Bernardo Silva-Reijnders-Doku alle spalle di Haaland".