De Bruyne in silenzio, ha preferito far parlare Di Lorenzo in conferenza: il motivo

vedi letture

"De Bruyne non ama gli eccessi e per questo ha preferito passare la vigilia in silenzio, lasciando le luci della ribalza a Conte e Di Lorenzo": lo si legge su Repubblica oggi in edicola. Grande attesa per il ritorno di Kdb a Manchester, all'Etihad, anche se ieri in conferenza stampa c'era il capitano azzurro con Conte.

Il Corriere dello Sport su Kdb ha aggiunto: "De Bruyne non è soltanto un padrone di casa: dopo 422 partite in tutte le competizioni condite da 108 gol e 177 assist, KDB è un pezzo di storia del City che non avrà mai fine. È milioni di maglie in bacheca e la vecchia casa di Wilmslow, la famiglia e i figli al parco. Da queste parti ha dipinto calcio dal 2015 al 2025 conquistando di tutto e di più, una montagna di gloria alta 19 titoli - con 6 Premier, una Champions e la vecchia Coppa del Mondo per club - che oggi scalerà con la memoria indossando una volta ancora la corona di King Kev con la maglia del Napoli".