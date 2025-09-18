Live Manchester City-Napoli: segui la diretta su TuttoNapoli

19.00 - ​​Che atmosfera in città, cori, birra e festa!

18.00 - Intanto il Napoli U19 è uscito sconfitto per 2-0 nella prima giornata di Youth League contro il Manchester City. Qui la cronaca della gara

15.00 - Attesi più di 2mila tifosi azzurri in città.

13.00 - Tutto pronto per il pranzo Uefa a Manchester: ADL lascia l'hotel. Guarda il video

12.30 - Il Napoli rientra in hotel dopo la rifintura: le immagini da Manchester sono qui!

È arrivato il giorno dell'esordio del Napoli nella nuovissima Uefa Champions League: all’Etihad Stadium di Manchester, questa sera va in scena una sfida dal fascino europeo assoluto. Da una parte il Manchester City, guidato da Pep Guardiola, una macchina perfetta che non ha bisogno di presentazioni. Dall’altra il Napoli campione d’Italia, deciso a giocarsi le sue carte con coraggio e qualità, nel tentativo di fermare una delle squadre più forti al mondo.

Atmosfera delle grandi occasioni, saranno tantissimi tifosi azzurri presenti sugli spalti nonostante la trasferta impegnativa, e la Champions che come sempre promette spettacolo. Fischio d’inizio alle 21:00, restate con noi per vivere minuto per minuto tutte le emozioni della partita!