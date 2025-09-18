Ti piacerebbe incontrare il Napoli? A Sky scherzano con Kvara: "Non lo so..."

"Gol splendido? Sì, stavo bene ed è stato un bel gol. Ho avuto un piccolo infortunio ma abbiamo lavorato con lo staff medico molto bene e stasera ero pronto. Contento di aver giocato e aiutato la squadra". Parla così Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo del PSG, in seguito al 4-0 inflitto all'Atalanta all'esordio stagionale in Champions League da campioni d'Europa.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha risposto poi alla domanda se sia possibile replicare il trionfo di Monaco di Baviera: "Penso che nel calcio tutto sia possibile, quindi dobbiamo solo concentrarci sulle nostre partite. Sarà difficile, lo sappiamo, ma vogliamo competere con tutti e ci proveremo".

Chi vorresti incontrare? Il Napoli? Lui risponde: "(Ride, ndr) Non lo so, sicuramente in Champions League sono tutte squadre forti, noi dobbiamo fare le nostre partite ma se ci concentriamo in tutti i 90 minuti sappiamo di poter fare bene".