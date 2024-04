Zaniolo, l'entourage apre al Napoli: "Soluzione molto gradita a Nicolò"

Nicolò Zaniolo piace molto al futuro ds azzurro Giovanni Manna.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo piace molto al futuro ds azzurro Giovanni Manna. L’attaccante ex Roma – oggi all’Aston Villa, che però non lo riscatterà – in estate farà rientro al Galatasaray, ma potrebbe comunque rimanere con la valigia in mano. Zaniolo (classe 1999) infatti è un pallino di Manna già dai tempi della Juventus: il futuro nuovo ds del Napoli lo porterebbe volentieri in azzurro, sfruttando anche la volontà del calciatore di tornare a giocare nel nostro

A tal proposito, la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha contattato uno dei membri dell'entourage del calciatore, che ha così risposto a queste voci. “Napoli piazza bellissima, la verità è che sarebbe una soluzione molto gradita a Nicolò”