Ultim'ora Conte lascia ed il Napoli accelera per Allegri, Sky: ADL teme inserimento Inter

Sta succedendo di nuovo in casa Napoli, si sta ripetendo quanto accaduto due anni fa. È ancora Scudetto, ma di nuovo il condottiero che ha portato gli azzurri alla vittoria sembra destinato all'addio. Come riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, Antonio Conte ha ormai deciso di andare via nonostante debba ancora incontrarsi con Aurelio De Laurentiis e i gli altri vertici della società. Una scelta non dovuta al mercato o alle strategie.

Così, il patron del Napoli si sta già muovendo per assicurarsi quello che sarà il prossimo allenatore sulla panchina dei partenopei. Il nome più caldo ed in voga già da diverse settimane è quello di Massimiliano Allegri: De Laurentiis starebbe accelerando in queste ore poiché teme un inserimento dell'Inter, che non è ancora di sicura di continuare con Simone Inzaghi (è corteggiato dai milioni dell'Arabia), ma anche del Milan che nell'ultimo periodo è stato accostato fortemente all'allenatore.