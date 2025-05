Lazio fuori dalle Coppe, social invasi da interisti: “Scandalosi! E con noi la gara della vita!”

La doppietta di Pedro in Inter-Lazio 2-2, che è costata lo scudetto alla squadra allenata da Simone Inzaghi in favore del Napoli, resta ancora indigesta ai tifosi ai nerazzurri. I sostenitori dell'Inter hanno invaso i social della Lazio attaccando la squadra allenata da Marco Baroni che con la clamorosa sconfitta in casa contro il Lecce non si è qualificata alle prossime coppe europee.

“Solo con l’Inter giocate alla morte!”, “Oggi non festeggiate?”, “Pedro Pedro pè!”, “Fate ora il comunicato ufficiale sugli eroi di Milano!”, “Siete scandalosi, ci avete fatto perdere lo Scudetto per un punto inutile”. Questi alcuni messaggi scritti dagli inviperiti tifosi nerazzurri.