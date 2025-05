Toni bacchetta Parolo: “Mica Conte lascia per il centro sportivo! La gente vorrà rivincere!”

vedi letture

L'ex attaccante della Nazionale Luca Toni è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Conte ha fatto qualcosa di straordinario, anche se l’Inter per me ha perso troppi punti per il suo potenziale. A lui piacciono sfide difficili dove può dire ho sistemato io le cose. Forse fa questo per chiedere di più a De Laurentiis. E’ un peccato. Non capisco però perché non si possa aprire un ciclo a Napoli. Non è solo colpa del presidente perché ha portato sempre i giocatori.

La situazione Spalletti è diversa, pensava di non poter rivincere ma i giocatori ci sono. Centro sportivo? (Rispondendo a Parolo, ndr) Ma mica si va via per il centro sportivo. Non è quello il problema. E’ un discorso di giocatori, teme di non ripetersi perché ora la gente si attende di rivincere e ci sono più pressioni”.