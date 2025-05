Tudor smentisce Giuntoli, Varriale: “Idee confuse, Conte ci pensi bene”

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su X le dichiarazionie di Igor Tudor sul proprio futuro alla Juventus, parole che smentiscono quello dichiarato dal Football director bianconero Cristiano Giuntoli nel pre-partita di Venezia-Juve: "Prima di Venezia-Juve Giuntoli conferma Tudor al mondiale per club.

Dopo la gara il tecnico, dice che se non sarà confermato per la prossima stagione non guiderà la squadra in USA. Per liberarsi di Tudor Juve deve pagargli 1 milione. Idee abbastanza confuse. Conte ci pensi bene".