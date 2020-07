Il Napoli non molla nulla. Vittoria convincente e applausi anche per Lozano

Un Napoli vincente e convincente anche se manca ancora la cinicità giusta per chiudere molto prima queste gare e sfruttare al meglio la mole di gioco confezionato. Il Genoa ci ha anche provato ma dovrò sudare per conquistare la salvezza. Un Napoli bello e pimpante ad inizio match. Un primo tempo con partenza sprint degli azzurri che provano subito a mettere alle corde il Genoa. Arriva anche il gol con Elmas dopo un azione manovrata in area ma un presunto fallo di mani Manolas convince Calvarese e Mariani ad annullare. Il Napoli però non molla la presa e spinge sempre con Elmas che sfiora poco dopo il gol. Mertens e Insigne costruiscono e anche Politano èp ispirato ma il pallone sembra non voler entrare. Il Genoa prova a rispondere approfittando di quale errore del Napoli e Meret deve metterci una pezza salvando con l’aiuto anche del palo. Il gol però finalmente arriva, nel recupero, con Mertens che indovina l’angolino alle spalle di Perin. Nella ripresa il Genoa parte bene, il Napoli sembra invece imbambolato e su un corner regalato Goldaniga trova il pari. Il Napoli ricomincia a giocare e con l’Ingresso di Lozano e Milik ritrova il vantaggio. Palla lunga per Lozano che si invola verso Perin con un po’ di fortuna si sistema il pallone e insacca battendo il portiere genoano. La gara scivola via con il Genoa che ci prova a trovare il pari e il Napoli, stanchissimo, che deve stringere le maglie. Vittoria che permette agli azzurri di riprendere una striscia positiva e di riportasi avanti al Milan che sarà il nostro prossimo avversario.