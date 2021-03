Siamo senza parole, gettata alle ortiche una vittoria ormai conquistata, con i denti e con la grinta giusta, ma poi buttata via per le solite ingenuità. Già il primo tempo era stato pazzesco, che termina con una grande beffa. Tra autorete, gol annullato e rigore subito in piano recupero. Il napoli gioca bene e tiene il Sassuolo alle corde con la giusta velocità e con la giusta concentrazione. Il Napoli passa anche con una giocata splendida di Insigne, ma Mazzoleni al Var vede un piedino del capitano in fuorigioco sul cross di Demme. Incredibile ma vero. Il Sassuolo risponde solo su calcio piazzato ma con Berardi e il tocco beffardo di Maksimovic passa in vantaggio. Gli azzurri però rispondono con la giusta cattiveria e dall’ennesima azione manovrata, Zielinski trova il fendente giusto e pareggia. Il Napoli sembra padrone del campo ma al 46’ azione del Sassuolo e Hysaj stende Caputo e Marini assegna il rigore. Beradi batte Meret per un 2-1 bugiardo. Il secondo tempo è qualcosa di incredibile. Il Napoli e il Sassuolo si sfidano all’arma bianca e può succedere veramente di tutto, e tutto succede. Il Sassuolo prova ad offendere ma il Napoli sornione trova la giocata che vale il 2-2, Insigne costruisce e Di Lorenzo insacca. La gara resta bella, con il Napoli che non molla e sa che può colpire. Gli azzurri subiscono anche un super Berardi che prende in pieno la traversa, però il Napoli reagisce ancora. Fabian si divora un gol pazzesco tutto solo davanti a Consigli. Il Napoli non si ferma e Di Lorenzo in area si guadagna il penalty che Insigne batte con freddezza Consigli. Sembra fatta, sembra vinta anche con un po’ di fortuna e invece ecco l’ennesima sciocchezza con Manolas al 94’ ormai a tempo scaduto che spinge Haraslin. Marini, mediocre la sua direzione non aspettava altro e concede il rigore beffa. Caputo batte Meret che forse poteva arrivarci. Una beffa anche se poteva finire in tutti i modi questa partita.