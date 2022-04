Stavolta l’albergo non c’entra. Finito un sogno?

Pazzesco ma vero

Stavolta l’albergo non c’entra, stavolta non è colpa di gare giocate prima. Qui manca quella giusta concentrazione, la cattiveria che serve a vincere gli scudetti.

Un primo tempo da dimenticare. Un primo tempo brutto che il Napoli inizia benino ma non riesce a trovare il gol poi gli azzurri spariscono. La Fiorentina prende campo e mette il Napoli alle corde. Il gol era nell’area e arriva su un azione manovrata dei viola che in area trovano Nico Gonzales che batte Ospina. Forse in area però c’è un fallo su Koulibaly ma il solito Mariani lascia continuare. Il Napoli accusa il colpo e non riesce mai a dare fastidio alla difesa viola. Insigne e Politano troppo arretrati, Zielinski evanescente, Osimhen troppo isolato ma poco incisivo. Nella ripresa il Napoli entra meglio, Lozano per Politano e dopo poco Mertens per Fabian. Finalmente l’azione buona arriva con Osimhen che serve al centro dove Mertens buca Terracciano. Il Napoli sparisce nuovamente, Ikone appena entrato buca la difesa azzurra e supera Ospina. Il Napoli è assente e Cabral sfrutta l’ennesima ripartenza e con l’aiuto di Lobotka che scivola e batte ancora Ospina. Il tempo passa e il Napoli trova il gol con Osimhen una gran fucilata che batte Terracciano. Il finale è arrembaggio sterile. La Fiorentina tiene ma è il Napoli che non riesce a trovare la giocata. Finisce un sogno, non in albergo, ma al Maradona. Per colpa di tutti Spalletti compreso che forse doveva gestire meglio i cambi.