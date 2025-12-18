Voliamo in finale con merito

vedi letture

La finale è nostra. Un Napoli sornione e cinico supera un Milan non straordinario ma mai domo. Un primo tempo non bellissimo ma con lampi da una parte e dall’altra. Conte mischia le carte e anche Allegri. I rossoneri sono subito pericolosi, il Napoli stringe i denti e prova anche a dare fastidio. Le prime due occasioni sono del Milan. Prima Savic poi un tiro alto del Milan. Il Napoli ci prova con Elmas ma la sfera esce. Il Milan rischia di passare in contropiede: Nkunku per fortuna spara alto. Il Napoli trova il vantaggio nel finale di tempo. Bravo Hojlund che ci prova in mezza girata e la sfera toccata male da Maignan arriva a Neres che sotto misura insacca. Il Napoli ci prova ancora e Hojlund sfiora il raddoppio con Maignan che salva. Manca intanto un secondo giallo a Rabiot ammonito una sola volta da uno Zuferli poco attento.

Il secondo tempo è duro ma di grande gioia. Il Napoli soffre un po’ poi però raddoppia. Il gol è un invenzione di Hojlund che servito in velocità supera De Winter e batte Maignan con un diagonale straordinario. Il gol raffredda gli entusiasmi del Milan che la mette sulla rissa con Zuferli che lascia correre tutto. Il Napoli ci prova ancora in contropiede, il tiro Hojlund esce di poco. Il Milan prova il forcing finale senza però essere troppo pericoloso. Il Napoli vola alla finale e aspetterà l’avversario. Godiamoci questa bella vittoria e recuperiamo energie.