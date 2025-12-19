Conte a Radio Serie A: "Ci serviva una prova così! Emergenza? Inevitabile pagare qualcosa"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A dopo la vittoria per 2-0 contro il Milan che vale la qualificazione alla finale di Supercoppa 2025: "Abbiamo fatto sicuramente una partita di spessore, volevamo questo tipo di partita anche perché avevamo bisogno dopo due battute d'arresto - contro il Benfica in Champions e in campionato con l'Udinese - di una bella prestazione. Al di là che si possa andare in finale o meno, abbiamo bisogno comunque di trovare vigore.

Sono contento perché i ragazzi hanno trovato prima di tutto energie, per noi diventa fondamentale visto che è un momento un po' particolare con pochi calciatori e giocando quasi sempre con gli stessi o comunque facendo poche rotazioni. È inevitabile che tu debba pagare qualcosa alla lunga. Oggi abbiamo fatto una partita importante, la forza di questo gruppo è dimostrare che anche nella difficoltà la squadra viene prima di tutto e supera la difficoltà".