Sabatini incorona Hojlund: "Ha evidenziato con strapotere tutti i limiti di De Winter"

vedi letture

Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha commentato così la vittoria per 2-0 del Napoli contro il Milan che vale la qualificazione alla finale di Supercoppa 2025: "Hojlund stasera ha fatto un'impressione notevolissima, vedete anche il primo gol. Giusto segnalare i limiti di De Winter, ma va detto che Hojlund li ha sottolineati tutti con uno strapotere tecnico e fisico enorme.

Complimenti a chi l'ha comprato, un grande acquisto per il Napoli. Maignan? Non credo che il rinnovo influisca, anche se è da segnalare da cronisti come Saelemaekers abbia rinnovato e Maignan no. Credo che le indecisioni del portiere, comunque, siano state successive e conseguenti a quelle di De Winter".