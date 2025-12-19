Mediaset, le pagelle di Piantanida: "8,5 a Hojlund. Lobotka e un altro azzurro da 7"

A SportMediaset, il giornalista Franco Piantanida ha stilato le pagelle della prima semifinale di Supercoppa 2025, Napoli-Milan terminata 2-0 per gli azzurri. Ecco i suoi voti: "86 chilogrammi di manzo danese, qualche manciata di palloni protetti come se fossero gli ultimi del Medio Oriente rimasti per giocare lì. Una carcassa di De Winter, una carotina di assist da sgranocchiare per Neres, una grossa cipolla che infila con il sinistro nel sacchetto di Maignan.

Tutto chiaro, è la preparazione del brodo in cui cuoce il Milan: Hojlund 8,5. L'ipotesi di Allegri prima della partita era prendere sul mercato un difensore di grande esperienza, a fine partita l'ipotesi diventa modello, il test del belga non ha funzionato: De Winter 3. A Lobotka e Juan Jesus 7, invece 4 per Nkunku e Maignan".