4 anni senza Diego, Nino D'Angelo: "Da quando non ci sei più il calcio è diventato altro"

Lunedì 25 novembre sarà il quarto anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, per l'occasione il cantante Nino D'Angelo ha dedicato un messaggio al Pibe de Oro sulle colonne della Gazzetta dello Sport: "Caro Diego, possono passare altri cento anni, ma tu rimarrai per sempre nel mio cuore.

Sei stato il più grande di tutti i pianeti ma sei e resterai un uomo a cui ho voluto bene. Il calcio - da quando non ci sei più, da quando non giochi più - è diventato altro. Tu sei stato il Calcio. Niente e nessuno potrà sostituirti come uomo e calciatore. Ci manchi, Diego, ti abbraccio forte".