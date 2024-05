A. Paganin: "Conte al Napoli? Piaccia o no, porta squadra ad essere competitiva"

Ospite di Tmw Radio, durante 'Maracanà', è intervenuto l'ex calciatore Antonio Paganin.

Cosa può fare Conte al Napoli?

"Se il Napoli voleva ripartire ed essere credibile ha scelto la persona giusta. Porta un certo appeal per allestire la squadra. Non so quanto dovrà spendere ADL per accontentarlo, ma so che, piaccia o non piaccia, lui porta una squadra competitiva e vedremo quanto alzerà il livello e dove potrà arrivare. Un allenatore che non ha le coppe di mezzo poi è molto pericoloso".

Lautaro rimarrà all'Inter?

"Penso che la situazione sia chiara. In questo momento, indipendentemente dal cambio, ci sono dei parametri da seguire e non si va a sforare, altrimenti vorrebbe dire tornare nel baratro dell'indebitamento. E poi si può ripercuotere tutto sul gruppo, con una processione di agenti che chiedono ritocchi in alto. Ci sono regole per perseguire un risanamento, dispiace che la situazione sia questa ma nel caso si monetizzerebbe da una cessione".

Chiesa rimarrà alla Juve con Motta?

"E' un giocatore di cui non si discutono le qualità, è in grado di farti la differenza ma mi ha sempre lasciato dubbi caratteriali. Dipenderà molto dalle indicazioni dell'allenatore, che magari predilige giocatori da formare, da plasmare".