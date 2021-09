Accardi attacca Cassano: “Quando uno smette inizia a perdere la testa e a dire cose senza senso”

“Immobile è quasi ogni anno capocannoniere, i numeri parlano per lui. Faccio fatica a credere che qualcuno possa criticarlo”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Beppe Accardi a proposito delle dichiarazioni di Cassano sull’attaccante della Lazio (“Non sa giocare a calcio, gioca con la paura, ha paura proprio e si vede. E quando gli dai palla non la vuole, lo avverto io che sono stato ex giocatore, sembra che Scotti”). “La mia idea su Cassano - dice Accardi - è che quando sei stato calciatore, ad una certa età quando smetti, inizi a perdere la testa e dire cose che hanno poco senso. Ho letto anche le dichiarazioni su Jorginho, solitamente quando nasci con delle qualità importanti fai fatica a capire che calciatori possano servire ad una squadra. Immobile deve buttare la palla dentro e sa farlo benissimo, non deve certo - continua Beppe Accardi - giocare la palla. Scudetto? Se la giocano in cinque. E l’Inter rimane favorita: ha costruito una squadra più equilibrata incassando dei soldi importanti”.