Accardi: "Gattuso-Ancelotti come figlio e padre, faranno pace"

Verso Napoli-Juve, partita decisiva per lo Scudetto? “È una partita importante ma non determinerà chi vincerà lo Scudetto"

Verso Napoli-Juve, partita decisiva per lo Scudetto? “È una partita importante ma non determinerà chi vincerà lo Scudetto. Chi porterà a casa il risultato avrà maggiore autostima” , dice a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Chi vincerà?

“Chi riuscirà a tirare fuori le giuste motivazioni andando oltre all’aspetto tecnico sarà la squadra che porterà a casa il risultato. Sarebbe comunque bello se a vincere lo Scudetto fosse il Napoli”.

Screzi tra Ancelotti e Gattuso, che idea s’è fatto?

“Si risolverà tutto. Sono due persone troppo intelligenti per non chiarirsi. Carlo è una persona troppo intelligente per continuare a mantenere questo tipo di atteggiamento nei confronti di Gattuso. Non manderà a quel paese un rapporto fatto di stima e affetto coltivato negli anni, è uno screzio come tanti tra padre e figlio. Faranno pace”.