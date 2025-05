Man United, Garnacho sincero: "EL obiettivo principale, Premier importante ma difficile"

Il Manchester United dovrà passare dalla Premier League e dal Brenford prima di rituffarsi in Europa League, per disputare la semifinale di ritorno contro l'Athletic. Intanto Alejandro Garnacho, ala sinistra obiettivo di mercato del Napoli a gennaio, proverà a mantenere il focus sulla sfida di campionato essendo stato scelto da mister Amorim per giocare titolare insieme a Mount e a supporto del giovanissimo puntero Obi Martin.

Intervenuto nel pre-partita, in programma alle 15 al Brentford Community Stadium, ai microfoni di Sky Sports UK l'argentino ha dichiarato: "Abbiamo ottenuto un ottimo risultato in trasferta (contro l'Athletic Bilbao, ndr). È importante per noi essere in finale. Anche la Premier League è importante, ma è un momento difficile", ha ammesso Garnacho vista la quindicesima posizione in classifica.

E ha aggiunto: "In questo momento la semifinale di Europa League, e poi la finale, sono il nostro obiettivo principale, ma in un club come il Manchester United devi cercare di vincere ogni partita. Brentford? Sappiamo che sarà una squadra forte, hanno buoni marcatori in attacco. Cercheremo di fare del nostro meglio".