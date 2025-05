"Chi vince fa la storia, gli altri la leggono", Candreva racconta: "Conte lo disse anche a noi!"

Antonio Candreva, ex calciatore, allenato da Conte all'Inter, a Sky Sport ha parlato del tecnico e di come anche in quell'annata disse la frase ripetuta ieri nel post-partita: “Un viscerale, ti entra dentro, nel cuore e nella testa. Con lui lavoro durissimo in settimana, ma dopo sei pronto ad andare in guerra! Zero giorni di scarico. Frase su chi vince scrive la storia e altri la leggono? Ce l’aveva detta anche all’Inter..."

