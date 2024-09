Accardi: "Lukaku è l'affare più bello, porta una personalità incredibile e alza il livello”

Beppe Accardi, procuratore, analizza a Tuttomercatoweb la sessione di mercato passata agli archivi: “Per la Serie A è stata una grande sessione di mercato, per B e C la peggiore di sempre perché ci sono stati tanti scambi senza esborsi”.

L’affare più bello?

“Lukaku. Sposta gli equilibri del Napoli in avanti. Porta stimoli nuovi e una personalità incredibile facendo alzare il livello della squadra. È un lavoratore. È venuto per l’allenatore e questo vuol dire tanto”.

Osimhen è approdato al Galatasaray.

“Un’opzione dell’ultimo minuto. Quando c’è da prendere i soldi bisogna prenderli. Ha qualità importanti, ma caratterialmente è difficile da gestire”.

Per il suo Palermo è l’anno buono per la Serie A?

“Mi auguro di sì. Ma la squadra non mi convince al cento percento: difensivamente non mi lascia tranquillo. Ma deve avere il giusto tempo per crescere”.