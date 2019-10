Adailton consiglia l'Hellas: "Il Napoli si può limitare solo se lo aggredisci"

Adailton, ex attaccante dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi aspetto un Hellas Verona molto aggressivo contro il Napoli. Se si lascia giocare una squadra come quella azzurra, è impossibile batterla o non perdere. Il Napoli ha gran velocità nella manovra di gioco, quindi solo se aggredita dall'inizio viene limitata. Juric comunque ha costruito una squadra propositiva, come s'è visto contro la Juventus".