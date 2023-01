Adani attacca Allegri: "Troppi elogi per le 8 vittorie, in un anno non ha costruito nulla"

"Il Napoli ha un tridente che non è andato in Qatar, i tre là davanti l'hanno guardato da casa così come Lobotka a centrocampo".

Ma in tema Juve perché non diciamo le cose come stanno? In un anno e mezzo la squadra di Allegri non ha costruito nulla. I titoli alla fine dell'anno scorso sono stati zero, mentre quest'anno la Juve è arrivata ultima nel girone di Champions col Maccabi. Io spero che Allegri migliori questa squadra e cambi questo percorso, ho sempre grande fiducia nel lavoro degli allenatori, ma non si può far passare per buono un cammino fallimentare. Le otto vittorie consecutive della Juve son state fatte passare troppo per buone".