Adani: “Conte sapeva che sarebbe stata dura, ma non si arrende. E’ convinto di una cosa”

Nel corso della 'Domenica Sportiva', è intervenuto l'ex calciatore e opinionista Rai Daniele Adani: "Sono sicuro che Conte sia convinto che a Napoli ci sia da cambiare la mentalità e cultura del lavoro e servono dei nuovi giocatori.

Sul mercato la società non l’ha supportato finora, ha avuto resistenze e pochi margini di movimento. Ma dal mio punto di vista non Conte si arrenderà. Sapeva che questa esperienza sarebbe stata dura ma non si arrende".