Adani critica l'Inter: "Impreparati su Lukaku! Dzeko solo una scelta di comodo..."

L'ex difensore dell'Inter Lele Adani, parlando alla Gazzetta dello Sport dell'affare che nelle prossime ore potrebbe portare Dzeko in nerazzurro, ha dichiarato: "La mia impressione è che l'area tecnica interista si sia trovata completamente impreparata all'addio di Lukaku. Dzeko è una scelta di comodo, quella a portata di mano e lo dico con tutto il rispetto di Dzeko che è un campione ma ha 35 anni. Lukaku era una cessione inevitabile viste le difficoltà economiche ma come è possibile che l'Inter non abbia una lista di talenti emergenti su cui puntare in questi casi? Ora per completare il reparto andrei più su Muriel che su Zapata, almeno ti darebbe imprevedibilità".