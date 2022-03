Adani difende Mancini: "Le sue idee vanno custodite. Con la Svezia, sì che fu un vero disastro"

"Abbiamo fatto un miracolo calcistico soltanto 8 mesi fa, non possiamo disfare tutto adesso".

L'ex calciatore e attuale opinionista Rai, Daniele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, ha speso belle parole per il progetto tecnico del ct Roberto Mancini nonostante la non partecipazione dell'Italia al prossimo Mondiale: "L'idea di calcio è buona, va custodita in una campana di vetro e tramandata. L'Italia la scorsa estate ha vinto l'Europeo sbalordendo il mondo, ha una visione di calcio diversa dal passato che segna una rottura importantissima. Abbiamo fatto un miracolo calcistico soltanto 8 mesi fa, non possiamo disfare tutto adesso. L'eliminazione con la Svezia fu un vero disastro, quella di ieri va valutata più approfonditamente".