Adani e l’impatto di Kvara: “A Napoli sono bastate due settimane per dimenticare Insigne”

L'ex difensore Daniele Adani è intervenuto alla Bobo Tv: “Il Napoli è una sorpresa diventata realtà in poco tempo. Il Napoli ha vissuto un’estate sulle critiche per mancati rinnovi, cessioni e scelte societarie. In due settimane a Napoli hanno già dimenticato Insigne, uno dei giocatori più creativi degli ultimi 10 anni. Viene ricordato affettivamente, ma tecnicamente è già stato sostituito da Kvaratskhelia e sono bastate appena due partite di campionato”.