Adani: "In A se non sei attento e concentrato rischi di perdere. Atalanta da Scudetto"

Intervenuto nel corso di ‘90° Minuto’, l’ex calciatore Daniele Adani parla così del turno di campionato: “La Juve e il Milan hanno sofferto contro squadre meno accreditate, se non sei attento e concentrato rischi seriamente di perdere. L’Atalanta ha centrato per la prima volta sei vittorie di fila in campionato. È una squadra bella, intensa e che sa vincere anche soffrendo. Lottano per lo Scudetto”, ha concluso.