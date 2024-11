Adani: "Inter insicura. In questa Serie A se dormi ti portano via la merenda"

vedi letture

L'ex difensore dell'Inter ed oggi opinionista televisivo, Daniele Adani, ha parlato dagli studi de La Domenica Sportiva

L'ex difensore dell'Inter ed oggi opinionista televisivo, Daniele Adani, ha parlato dagli studi de La Domenica Sportiva, su Rai 2, della vittoria dell'Inter contro il Venezia: "Occasioni sciupate? Sì, come quella di Thuram, poi c'è un gol annullato, l'opportunità non sfruttata da Barella. L'Inter produce tanto, è forte e lo dimostra sempre. Quest'anno non è così sicura, dirompente come gli altri anni. Se non prende il largo mette sempre in possibilità l'avversario di rientrare. Lo abbiamo visto anche nelle giornate precedenti. Il Venezia ha avuto 3-4 occasioni in casa dell'Inter, cosa non facile. Tutte in A ti attaccano e creano i presupposti per guastarti la festa".

Sul peso dell'assenza di Calhanoglu, Adani glissa: "Non tolgo la forza a Calhanoglu, ma l'Inter è molto più forte oggi e anche senza Calhanoglu doveva far meglio. Differenze dall'anno scorso? Innanzitutto che non sempre puoi fare 94 punti, 89 gol e subirne 22: il ritmo è stato incredibile l'anno scorso. Poi penso che sia un discorso d'attenzione: in questa serie A se dormi ti portano via la merenda".