Adani: “Napoli di Spalletti non ci sarà più, scordatevelo! Il codice Conte è diverso e già si vede”

Lele Adani, ex giocatore e oggi commentatore, è intervenuto ai microfoni di Viva El Futbol parlando tra i vari temi anche del Napoli di Antonio Conte

Lele Adani, ex giocatore e oggi commentatore, è intervenuto ai microfoni di Viva El Futbol parlando tra i vari temi anche del Napoli di Antonio Conte: “Il Napoli è già identitario, ha già l’identità di Conte. Non c’entra quanto domini, quanto fai la partita. Non vuole dire che domina, che ha i meccanismi oliati. È una squadra che ha l’anima dell’allenatore. Mi piace l’anima e la ferocia agonistica di Conte che quando inizia un cammino ha sempre delle risposte. Dopo Verona c’è stata la reazione.

Il calcio di Spalletti dimenticatevelo, non ci sarà più. Ve lo dico adesso. È stata una cosa meravigliosa che non si vedrà più. Pensavo che il calcio migliore era stato quello di Sarri. Spalletti ha portato tutto ad un livello europeo che è stato ovviamente acclamato in tutto il mondo. Con Conte non è quella la ricerca finale. Non ritroverete mai quel livello, ma una squadra che sanguinerà e lotterà su ogni pallone come se non ci fosse un domani.

Il codice di Conte viene dalla serietà del lavoro e nessuno tradirà questi principi che sono sacri, principi che non sono solo calcistici ma umani. Su questo nessuno potrà permettersi di andare fuori strada. Principi impartiti fino a vomitarli. Questa strada l’ho già vista. Il Napoli sedici mesi fa è a +18 sull’Inter, lo scorso anno è a -39. Se non diciamo che l’effetto Conte è già evidente nel lavoro, nella mentalità, nella disciplina, nel fare calcio, nella sofferenza. In questo Conte è speciale”.