Adani ridimensiona l'Inter con l'Arsenal: "4-5-1 e far passare il tempo, dagli ottavi servirà altro"

L'ex difensore e commentatore tv Daniele Adani ha commentato la vittoria dell'Inter in Champions contro l'Arsenal ai microfoni di Viva el Futbol: "Inzaghi ha cambiato ma ha ottenuto il risultato. All'Arsenal mancavano Rice, Odegard e Calafiori.

L'Inter dopo un buon impatto ha subito l'Arsenal. Ha provato a casa 3 punti, la classifica non è buona ma ottima però si deve chiarire che in Champions dagli ottavi in poi ci vuole altro. Non si è vista l'evoluzione dell'Inter, quando si passa al 4-5-1 l'obiettivo é far passare il tempo e ha pagato dividendi ma va detto che questa non può essere la normalità, una cosa costante, un modello".