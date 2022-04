Adani: “Spalletti ha delle colpe, ma non si può buttare tutto nel cesso e deve continuare”

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, ha commentato la pesante sconfitta sconfitta del Napoli a Empoli

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, ha commentato la pesante sconfitta sconfitta del Napoli a Empoli: “Se mi viene chiesto da chi deve ripartire il Napoli io dico Spalletti. Detto questo, un allenatore di un gruppo che ha fatto così bene fino ad un certo punto deve auto-penalizzarsi sui motivi che non lo hanno portato a raccogliere. Nonostante il grande lavoro fatto su tanti aspetti e su tanti giocatori sicuramente anche lui ha mancato qualcosa. Il Napoli più volte ha avuto l’occasione di prendere il volo e non l’ha fatto e alla fine fin qui sono 7 sconfitte in 34 partite. Secondo me sono un po’ troppe considerando 5 in casa e anche contro Empoli e Spezia. Non è il programma di lavoro, non è la qualità del gioco, non è il percorso intrapreso, non è il miglioramento dei giocatori pero’ c’è quell’aspetto che più volte si è verificato che ha fatto poi perdere il Napoli. Il problema è un mix tra aspetto mentale, di esperienza, di attitudine, di cattiveria. E’ ovvio che il lavoro di Spalletti deve continuare, altrimenti ogni lavoro si butta nel cesso?”.